Utero in affitto | il sondaggio che affossa la “linea Schlein”

(Di sabato 25 marzo 2023) C’è un interessantepubblicato oggi dal Corriere della Sera, realizzato da Ipsos, e riguarda il tema della maternità surrogata anche detta gestazione per altri o, meglio,in. Al campione di italiani è stato chiesto cosa ne pensano di questa pratica, sia essa realizzata dietro compenso o in forma gratuita, e ciò che ne emerge è chiaro e tondo: la maggioranza ritiene una pratica scorretta l’di unper soddisfare il desiderio di filiazione di coppie (omosessuali o eterosessuali). Ilsull’inI dati parlano chiaro. Alla domanda: “Lei personalmente è favorevole o contrario alla maternità surrogata dietro compenso economico per la donna che porta avanti la gravidanza?”, il 65,4% degli intervistati ...

Venendo agli esiti precisi del sondaggio, per quel che riguarda la maternità surrogata, conosciuta anche come 'in', l'opinione dei partecipanti al sondaggio cambia in base alla presenza ...Per i detrattori la gestazione per altri è un 'in', così lo definiscono per connotare valorialmente la pratica. I contrari diminuiscono sensibilmente, al 40,3%, i favorevoli al 34,6%, ...Giuseppe Baturi, hanno definito "inaccettabile" la pratica dell'in, in primo luogo perché rappresenta una mercificazione della donna e del nascituro, come ha più volte denunciato anche ...

(LaPresse) Nella nuova puntata di 'Fratelli di Crozza' – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza veste i panni di Matteo Salvini e spiega perché è ...La maternità surrogata, meglio conosciuta col nome di ‘utero in affitto’ è già reato in Italia dal 2004. La nostra proposta serve per ribadire la contrarietà alla pratica dell’utero in affitto che ...