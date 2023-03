Utero in affitto, Crozza-Salvini: “A Milano costa 700 euro per 15 metri quadri. Gesù primo caso della storia? Quello era un utero della Madonna” (Di sabato 25 marzo 2023) Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza veste i panni di Matteo Salvini e spiega perché è contro l’utero in affitto: “La Sinistra che vuole l’utero in affitto, lo sa quanto costa un utero in affitto a Milano? 700 euro per 15 metri quadri di utero… al secondo piano senza ascensore! Posso io far nascere un bambino in un utero senza portineria? E quindi non lo dice la religione… lo dice il catasto” Streaming ed episodi completi su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Nella nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizioveste i panni di Matteoe spiega perché è contro l’in: “La Sinistra che vuole l’in, lo sa quantounin? 700per 15di… al secondo piano senza ascensore! Posso io far nascere un bambino in unsenza portineria? E quindi non lo dice la religione… lo dice il catasto” Streaming ed episodi completi su ...

