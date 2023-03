Usa, un tornado si abbatte sul Mississippi: almeno 23 morti e decine di feriti – I video (Di sabato 25 marzo 2023) È di almeno 23 vittime e decine di feriti il bilancio provvisorio del tornado che ha colpito la scorsa notte alcune zone del Mississippi, negli Stati Uniti. I forti temporali e le raffiche di vento iniziate ieri hanno messo in allerta trenta milioni di persone. Al momento sono ancora in corso le operazioni di ricerca e salvataggio, in particolare in due città: Silver City e Rolling Fork. Quest’ultima è stata descritta da alcuni media americani come «completamente distrutta». Il tornado più violento ha colpito il Mississippi dopo le 20 ora locale – le 2 del mattino in Italia – muovendosi a circa 80 chilometri orari e abbattendo alberi e case. Migliaia di persone sono rimaste intrappolate nelle loro case e la corrente elettrica è stata interrotta non ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) È di23 vittime ediil bilancio provvisorio delche ha colpito la scorsa notte alcune zone del, negli Stati Uniti. I forti temporali e le raffiche di vento iniziate ieri hanno messo in allerta trenta milioni di persone. Al momento sono ancora in corso le operazioni di ricerca e salvataggio, in particolare in due città: Silver City e Rolling Fork. Quest’ultima è stata descritta da alcuni media americani come «completamente distrutta». Ilpiù violento ha colpito ildopo le 20 ora locale – le 2 del mattino in Italia – muovendosi a circa 80 chilometri orari endo alberi e case. Migliaia di persone sono rimaste intrappolate nelle loro case e la corrente elettrica è stata interrotta non ...

Usa, tornado nel Mississippi: almeno 21 morti

Sono almeno 21 i morti dopo che violenti temporali e almeno un tornado si sono abbattuti sullo stato americano del Mississippi. La zona più colpita è quella della contea di Sharkey, dove si contano almeno 13 vittime. Tre i morti nella contea di Humphreys.

Mississippi, tornado catastrofico rade al suolo tutto. La ricerca dei dispersi al buio

Un tornado catastrofico ha colpito una parte del Mississippi. Le immagini descrivono perfettamente la situazione: tutto distrutto, nessuna casa in piedi. La zona più colpita è quella della contea di Sharkey.