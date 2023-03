Usa: Texas, 2 migranti morti soffocati su treno merci (Di sabato 25 marzo 2023) Due migranti che viaggiavano in un gruppo di una quindicina di persone su un treno merci in Texas sono morti, probabilmente "soffocati": lo ha reso noto la Polizia. Gli agenti del Dipartimento di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) Dueche viaggiavano in un gruppo di una quindicina di persone su uninsono, probabilmente "": lo ha reso noto la Polizia. Gli agenti del Dipartimento di ...

