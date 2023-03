Usa: muore a 94 anni il cofondatore di Intel Gordon Moore (Di sabato 25 marzo 2023) Washington, 25 mar. (Adnkronos) - Il pioniere e filantropo della Silicon Valley, cofondatore di Intel, Gordon Moore è morto all'età di 94 anni alle Hawaii. Aveva iniziato a lavorare sui semiconduttori negli anni '50 ed era noto anche per aver predetto che le capacità di elaborazione del computer sarebbero raddoppiate ogni anno - successivamente riviste a ogni due - un'intuizione conosciuta come Legge di Moore. Quella "legge" divenne il fondamento per l'industria dei processori per computer e influenzò la rivoluzione dei PC. Due decenni prima dell'inizio della rivoluzione informatica, Moore scrisse in un articolo che i circuiti integrati avrebbero portato "a meraviglie come computer domestici - o almeno terminali collegati a un computer centrale - ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Washington, 25 mar. (Adnkronos) - Il pioniere e filantropo della Silicon Valley,diè morto all'età di 94alle Hawaii. Aveva iniziato a lavorare sui semiconduttori negli'50 ed era noto anche per aver predetto che le capacità di elaborazione del computer sarebbero raddoppiate ogni anno - successivamente riviste a ogni due - un'intuizione conosciuta come Legge di. Quella "legge" divenne il fondamento per l'industria dei processori per computer e influenzò la rivoluzione dei PC. Due decenni prima dell'inizio della rivoluzione informatica,scrisse in un articolo che i circuiti integrati avrebbero portato "a meraviglie come computer domestici - o almeno terminali collegati a un computer centrale - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Usa: muore a 94 anni il cofondatore di Intel Gordon Moore - - tanzmax : dove tali munizioni venivano usate regolarmente dall'esercito #USA. E' bastato trovarsi al loro fianco per causare… - AgainCarlakak : RT @BriffaGiovanni: @AgainCarlakak quest'uomo muore per averci avvertito, ma nn è servito a niente, morirà con l'infamia americana, madre d… - veratto_A : RT @elisamariastel1: Siria: contractor USA muore in attacco di droni, Washington risponde bombardando i filo-iraniani - EmyRoyaleagle : RT @elisamariastel1: Siria: contractor USA muore in attacco di droni, Washington risponde bombardando i filo-iraniani -