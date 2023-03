(Di sabato 25 marzo 2023) Il governatore repubblicano della Florida Ron, principale rivale potenziale di Donaldnelle primarie per la Casa Bianca, ha detto in una intervista che non accetterebbe di essere il ...

Il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, principale rivale potenziale di Donald Trump nelle primarie per la Casa Bianca, ha detto in una intervista che non accetterebbe di essere il vice di Trump. Ennesimo post del miliardario, in corsa per la Casa Bianca: se sarò incriminato scoppieranno violenze Donald Trump lancia il suo avvertimento, l'ultimo in ordine cronologico: potrebbero scoppiare violenze in caso di incriminazione.

Usa 2024: DeSantis, non farei il vice di Trump Giornale di Brescia

(ANSA) - WASHINGTON, 24 MAR - Il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, principale rivale potenziale di Donald Trump nelle primarie per la Casa Bianca, ha detto in una intervista che non accetterebbe di essere il vice di Trump.