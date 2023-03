Uomini e Donne, registrazione 25 marzo: Lavinia Mauro in difficoltà (Di sabato 25 marzo 2023) Oggi, 25 marzo, ci sarà una nuova registrazione di Uomini e Donne di cui vi daremo tutte le anticipazioni. La scelta di Lavinia Mauro è senza dubbio uno degli eventi più attesi dal pubblico di Canale 5. Non è ancora chiaro ancora quale dei corteggiatori riuscirà a conquistare il suo cuore, che è ancora combattuto tra Alessio Corvino e Alessio Campoli. Non sono solo i fan di Lavinia ad essere in trepidante attesa della scelta: anche gli appassionati della storia d'amore tra Gemma Galgani e Silvio stanno seguendo con interesse gli sviluppi del programma. Dopo tante vicissitudini e tanti alti e bassi, sembra che finalmente sia tornato il sereno. Non è da escludere, però, la possibilità di nuovi ripensamenti da parte della dama del Trono Over. Anticipazioni ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 marzo 2023) Oggi, 25, ci sarà una nuovadidi cui vi daremo tutte le anticipazioni. La scelta diè senza dubbio uno degli eventi più attesi dal pubblico di Canale 5. Non è ancora chiaro ancora quale dei corteggiatori riuscirà a conquistare il suo cuore, che è ancora combattuto tra Alessio Corvino e Alessio Campoli. Non sono solo i fan diad essere in trepidante attesa della scelta: anche gli appassionati della storia d'amore tra Gemma Galgani e Silvio stanno seguendo con interesse gli sviluppi del programma. Dopo tante vicissitudini e tanti alti e bassi, sembra che finalmente sia tornato il sereno. Non è da escludere, però, la possibilità di nuovi ripensamenti da parte della dama del Trono Over. Anticipazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : L’eccidio delle Fosse Ardeatine ancora oggi ci ricorda l’abominio della violenza nazifascista. Una vile rappresagli… - ProVitaFamiglia : ?? La World Athletics esclude gli uomini transgender dalle gare femminili di atletica Alla fine nel mondo dell’atle… - ProVitaFamiglia : La federazione mondiale di atletica leggera ha stabilito che gli uomini che si 'autopercepiscono' donne non possono… - lukeslaughters : I coinquilini del mio ragazzo si lamentavano del fatto che fosse incinta e che ciò la rendesse brutta: per voi uomi… - alesdamb : RT @LucioMalan: Anche il Senato francese respinge proposta regolamento UE sulla filiazione, per le stesse ragioni del Senato italiano: entr… -