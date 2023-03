Uomini e Donne, Francesca Del Taglia torna a parlare del rapporto con Eugenio Colombo e ammette che se potesse tornare indietro nel tempo… (Di sabato 25 marzo 2023) È tornato finalmente il sereno tra Francesca del Taglia e Eugenio Colombo. A confermarlo, è stata proprio la diretta interessata che attraverso il suo profilo Instagram ha risposto a un po’ di curiosità dei suoi follower. Le cose non sono state facili, tra loro, dopo la separazione. Era chiaro che ci fossero dei forti malumori e delle questioni in sospeso. Questo è quanto i due ex volti di Uomini e Donne hanno ammesso più volte negli ultimi mesi, sperando però sempre e comunque di poter trovare un punto di incontro, almeno per i loro figli. Lei è attualmente legata al dj, amico di sua sorella, Federico Fiorentino. A lui sono stati affibbiati diversi flirt, per il momento però nessuno di questi è stato confermato. La Del Taglia si è detta felicissima, ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 marzo 2023) Èto finalmente il sereno tradel. A confermarlo, è stata proprio la diretta interessata che attraverso il suo profilo Instagram ha risposto a un po’ di curiosità dei suoi follower. Le cose non sono state facili, tra loro, dopo la separazione. Era chiaro che ci fossero dei forti malumori e delle questioni in sospeso. Questo è quanto i due ex volti dihanno ammesso più volte negli ultimi mesi, sperando però sempre e comunque di poter trovare un punto di incontro, almeno per i loro figli. Lei è attualmente legata al dj, amico di sua sorella, Federico Fiorentino. A lui sono stati affibbiati diversi flirt, per il momento però nessuno di questi è stato confermato. La Delsi è detta felicissima, ...

