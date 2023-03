Uomini e donne anticipazioni: Gemma e Silvio hanno consumato? Gli ultimi aggiornamenti (Di sabato 25 marzo 2023) Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e donne si è tornati a parlare della frequentazione tra Gemma Galgani e il cavaliere 71enne Silvio Venturato, cavaliere che è arrivato col preciso proposito di far perdere la testa alla dama. I due si stanno frequentando da diverso tempo e proprio nell’ultima puntata Silvio ha messo Gemma alle strette. La L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 25 marzo 2023) Nel corso dell’ultima puntata disi è tornati a parlare della frequentazione traGalgani e il cavaliere 71enneVenturato, cavaliere che è arrivato col preciso proposito di far perdere la testa alla dama. I due si stanno frequentando da diverso tempo e proprio nell’ultima puntataha messoalle strette. La L'articolo proviene da KontroKultura.

