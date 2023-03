Unprisoned | la recensione | papà | sei uscito di prigione

Leggi su movieplayer

(Di sabato 25 marzo 2023) Una family comedy sui generis che parla di rapporti disfunzionali e tematiche attuali con un'accoppiata d'eccezione, Kerry Washington e Delroy Lindo: questa è, in streaming su Disney+. Come rinverdire il plot tipico delle sitcom in cui i figli tornano a vivere dai genitori dopo un divorzio o altro e devono iniziare una convivenza forzata che diventa una commedia degli equivoci? Ribaltando i ruoli e legandosi all'attualità, come spiegheremo nelladi, la nuova serie disponibile in streaming su Disney+. Questa volta è il padre che torna a vivere con la figlia, madre single a sua volta, dopo esseredi. Un adattamento alla "nuova" vita casalinga che affronta argomenti serissimi, ma sempre col sorriso sulle labbra, senza dimenticare il cuore black del racconto ...