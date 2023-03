United Rugby Championship | la Benetton Treviso crolla e butta via il match coi Lions

Leggi su oasport

(Di sabato 25 marzo 2023) È tornata l’dopo le pause dovute al Sei Nazioni ed è tornata in campo la, che a Monigo ospitava i sudafricanifondamentale per i biancoverdi che sono in piena corsa playoff e che devono risalire la classifica in questo sprint finale. Ecco come è andata. Parte bene la, che nei primi minuti mette pressione alla difesa dei, fa molto possesso e occupa il territorio sudafricano, ma senza concretizzare. Un paio di banalità impediscono ai biancoverdi di colpire e, così, ecco che al primo vero possesso sono gli ospiti a rendersi pericolosi. Un calcetto basso verso l’area di meta, Matteo Minozzi indeciso che raccoglie l’ovale al limite e poi si fa ...