Una risposta per la gestione dei dati passa da Tokyo e si chiama Dfft

Leggi su formiche

(Di sabato 25 marzo 2023) Il maggiore impegno economico e politico globale sull’informazione e l’economia digitale, perseguiti attraverso la progressiva liberalizzazione deie delle informazioni hanno favorito in maniera esponenziale all’emancipazione globale diffusa, facilitando un maggiore accesso alle informazioni. La libertà nell’era digitale può essere limitata in modi espliciti e impliciti, sia da parte di attori privati sia statali. Gli Stati spesso si impegnano in attacchi informatici alla luce del sole, come fatto dall’Iran nei confronti dell’Albania, dalla Russia verso gli Stati Uniti e i suoi vicini in Europa, Caucaso e Asia centrale o dalla Cina che ruba le informazioni personali dei funzionari governativi americani. Ancora più preoccupante è però la sorveglianza capillare che gli Stati possono effettuare sui flussi di. Le leggi cinesi sulla sicurezza e ...