Una Pa zoppa | dove la digitalizzazione resta poco più di un' aspirazione

(Di sabato 25 marzo 2023) Tra le missioni del Pnrr, l’accelerazione delladel paese riveste un ruolo strategico per la competitività del nostro sistema economico. Le più recenti rilevazioni indicano che l’Italia nonostante importanti progressi continua a occupare la 19esima posizione tra i paesi Ue per indice didella P.a. con un punteggio di 58,5, inferiore al valore medio di 67,3. Sul fronte opposto il 60,3 per cento delle pmi italiane ha raggiunto almeno un livello base di intensità digitale, contro la media europea che si ferma al 56 per cento. Esiste un evidente solco tra le due performance, ancor più profondo in relazione ai diversi benchmark. Per le imprese l’indice diè imposto dal mercato di riferimento. Se l’impresa non soddisfa i requisiti della domanda viene espulsa in virtù dei princìpi darwiniani ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... perunaltracitta : Gli annunci sul Ponte: una bufala zoppa - dukeonyx57 : @GenCar5 @ellyesse Abbiamo già visto la tua 'aquila' #Schlein volare il voto insieme a #Renzi e #destre sulla… - BauleBlu : @J_Radetzky Una somma delle due, da 70 anni l’Italia è un paese occupato in quanto perdente in una guerra important… - emanuelino10 : RT @dariodangelo91: 3/n questa mattina al Senato, una formalità visti i numeri schiaccianti per il tandem Macron-Borne. Ma è nella camera p… - hiboss_hiboss : RT @accoglienze: @4everAnnina Mio padre paralisi di Bell. Genitori di amici morti di malore improvviso. Mia colf zoppa da una gamba (''addo… -

Accontentato, si candidò e vinse: a gettarlo nel limbo per oltre dieci anni fufrase rubata da ... Si chiama ' anatra'. Ora Vincenzo Zaccheo finisce al centro di un fitto corteggiamento. ...... non il centrosinistra : un po' come accadde a Nicola Zingaretti, si chiama ' anatra'. E ... C'è stata forsemodalità di comunicazione non proprio efficace. Noi sollevavamo un ragionamento sul ...... dato che per regola statutaria non potrà più avere un altro mandato, e rischia di diventare in questi quattro anni quello che gli americani chiamano" lame duck " (un'anatra), riferendosi ...

Una Pa zoppa, dove la digitalizzazione resta poco più di un'aspirazione Il Foglio

Nella realtà invece l’impresa continua a rivolgersi a una pletora di enti e istituzioni, Arpa, regione, provincia, Asl. La conferma che la digitalizzazione è zoppa senza l’interoperabilità delle ..."La brocca rotta": domani a Casale i guasti della giustizia. "Miracoli Metropolitani" oggi in via Garibaldi. In via San Fabiano "Montabbano sono!", da un testo di Robecchi, giornalista che collabora c ...