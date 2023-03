Un viaggio in India attraverso la medicina ayurvedica per rigenerare anima e corpo (Di sabato 25 marzo 2023) Ringiovanire, corpo e spirito, grazie all’antica medicina ayurvedica: in sanscrito, la parola significa scienza (veda) della vita (ayur). E l’India è la sua culla, dove fioriscono retreat, wellness place e perfino cliniche dove ritrovare il benessere, e di conseguenza giovinezza e pace. Grazie al Panchakarma, la filosofia-trattamento anti-age per riequilibrare mente e corpo. Come funziona. Leggi anche › Acqua termale, yoga e Mindfulness: il mix per tornare a respirare senza stress I principi su cui si basa la medicina ayurvedica La medicina ayurvedica, nata più di 5000 anni fa in India, si fonda primariamente ... Leggi su iodonna (Di sabato 25 marzo 2023) Ringiovanire,e spirito, grazie all’antica: in sanscrito, la parola significa scienza (veda) della vita (ayur). E l’è la sua culla, dove fioriscono retreat, wellness place e perfino cliniche dove ritrovare il benessere, e di conseguenza giovinezza e pace. Grazie al Panchakarma, la filosofia-trattamento anti-age per riequilibrare mente e. Come funziona. Leggi anche › Acqua termale, yoga e Mindfulness: il mix per tornare a respirare senza stress I principi su cui si basa laLa, nata più di 5000 anni fa in, si fonda primariamente ...

