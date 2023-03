“Un uomo mi svaligiò la casa dopo avermi addormentata L’esperienza da spogliarellista? È stato il periodo più bello della mia vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 marzo 2023) “di? Èilpiùmia. Lo so, ci si aspetta che io racconti di essere stata “usata” e umiliata, ma è vero il contrario: fare quel lavoro mi ha dato fiducia in me stessa e un senso di potere. Avevo 40 anni, confrontarmi con le ventenni mi esaltava. E quando mi esibivo nei privé ascoltavo le storie incredibili degli uomini che venivano solo per sfogarsi”. Parola di Vera Gemma che, in un’intervista a Il Messaggero, si racconta senza filtri alla vigilia dell’uscita nelle sale del suo nuovo film “Vera“, una pellicola fortemente autobiografica in cui ripercorre la suatirando le somme di ciò che l’ha resa la donna che è ora. Guai a dire, però, che per lei siaterapeutico ...