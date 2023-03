Un premio alla preside che ha mostrato il David di Michelangelo (Di sabato 25 marzo 2023) AGI - Riceverà un premio dal Comune di Firenze l'insegnante statunitense Hope Carrasquilla, preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento durante la quale era stato mostrato il David di Michelangelo, ritenuto 'pornografico' dai genitori degli alunni. Lo ha annunciato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corso di un video collegamento da New York, dove si trova per un'iniziativa all'Onu come presidente di Eurocities. Il video è stato trasmesso nel corso della Conferenza nazionale delle Camere di Commercio. Nardella ha poi annunciato che inviterà a Firenze la preside licenziata per portarla ad ammirare di persona la statua del David custodita nella Galleria ... Leggi su agi (Di sabato 25 marzo 2023) AGI - Riceverà undal Comune di Firenze l'insegnante statunitense Hope Carrasquilla,della Classical School di Thassee, in Florida, costretta a dimettersi dopo una lezione sul Rinascimento durante la quale era statoildi, ritenuto 'pornografico' dai genitori degli alunni. Lo ha annunciato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corso di un video collegamento da New York, dove si trova per un'iniziativa all'Onu comente di Eurocities. Il video è stato trasmesso nel corso della Conferenza nazionale delle Camere di Commercio. Nardella ha poi annunciato che inviterà a Firenze lalicenziata per portarla ad ammirare di persona la statua delcustodita nella Galleria ...

