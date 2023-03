Un posto al sole, spoiler: Lara si riavvicina a Roberto? (Di sabato 25 marzo 2023) Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, continuerà a tenere banco la storyline incentrata su Lara Martinelli. La donna è tornata a Napoli in occasione delle nozze di Roberto e Marina con un neonato in braccio e lo ha spacciato per il figlio di Ferri. Lara, in realtà, ha avuto un aborto spontaneo, ma non lo ha detto all'imprenditore. Nel frattempo, ha stipulato un accordo economico con una donna incinta, la quale ha accettato di cederle il suo bambino una volta nato in cambio di un'ingente somma di denaro. La Martinelli, quindi, si è presentata da Roberto e Marina con il piccolo Tommaso e sta provando in tutti i modi ad insinuarsi nella vita del suo ex. La Giordano ha provato a non lasciarsi sopraffare dal ritorno della rivale, ma, come rivelano anche gli ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 marzo 2023) Nel corso delle prossime puntate di Unal, continuerà a tenere banco la storyline incentrata suMartinelli. La donna è tornata a Napoli in occasione delle nozze die Marina con un neonato in braccio e lo ha spacciato per il figlio di Ferri., in realtà, ha avuto un aborto spontaneo, ma non lo ha detto all'imprenditore. Nel frattempo, ha stipulato un accordo economico con una donna incinta, la quale ha accettato di cederle il suo bambino una volta nato in cambio di un'ingente somma di denaro. La Martinelli, quindi, si è presentata dae Marina con il piccolo Tommaso e sta provando in tutti i modi ad insinuarsi nella vita del suo ex. La Giordano ha provato a non lasciarsi sopraffare dal ritorno della rivale, ma, come rivelano anche gli ...

