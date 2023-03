Un fattore determinante per il futuro di Mourinho (Di sabato 25 marzo 2023) Mourinho potrebbe andar via dalla capitale a fine stagione e potrebbe ritrovarsi presto in un club estero Escluso un possibile ritorno al Real Madrid, José Mourinho è stato oggetto di altre notizie che lo hanno messo nel mirino di diverse squadre. L’allenatore portoghese non è affatto sicuro della sua continuità all’AS Roma e infatti Sky L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 25 marzo 2023)potrebbe andar via dalla capitale a fine stagione e potrebbe ritrovarsi presto in un club estero Escluso un possibile ritorno al Real Madrid, Joséè stato oggetto di altre notizie che lo hanno messo nel mirino di diverse squadre. L’allenatore portoghese non è affatto sicuro della sua continuità all’AS Roma e infatti Sky L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BruteMove : @valy_s Sai cosa? È ora di mettersi a gridare . Non lo abbiamo mai fatto perché siamo stati cresciuti con il mito d… - MarcoFIORelly : Ci sono storie sportive che vanno raccontate, perché la passione è un fattore determinante. - isabellarauti : La presenza del contingente italiano in Libano è un fattore determinante di stabilità, pace e sicurezza in tutto il… - CCarlei : @Gianl1974 Non capisco perché bisogna spifferare ogni cosa. Una volta la segretezza era fattore determinante per vi… - Riccard78798309 : @AngeloniFilippo @Bitcoin 2.a vendere, nonché dalle aspettative degli investitori sul futuro valore di bitcoin e su… -