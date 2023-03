Un anno fa la morte di Taylor Hawkins, una doccia fredda di cui sentiamo ancora i brividi | Memories (Di sabato 25 marzo 2023) Chi scrive ha ancora gli occhi sgranati nel ricordo di quella notte, quando fu svegliato da una vibrazione del telefono ad un’ora insolita. Una nota stampa riportava la morte di Taylor Hawkins. “Così, de botto, senza senso”, si sarebbe detto in una situazione meno surreale di quella, una citazione divertita di Boris che poteva starci molto meglio di un cazzotto dato in pieno sul grugno. Invece no, era morto il batterista dei Foo Fighters, quello che aveva dato lustro a una band in crisi, il biondo amico di Dave Grohl che aveva quel tocco à la Bonham. 50 anni, un ragazzo. Alle 4 del mattino, ora italiana, del 25 marzo 2022 i Foo Fighters comunicarono la scomparsa del loro piccolo milite. Taylor Hawkins morì in una stanza dell’hotel Casa Medina di Bogotà dove i Foo Fighters si ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 marzo 2023) Chi scrive hagli occhi sgranati nel ricordo di quella notte, quando fu svegliato da una vibrazione del telefono ad un’ora insolita. Una nota stampa riportava ladi. “Così, de botto, senza senso”, si sarebbe detto in una situazione meno surreale di quella, una citazione divertita di Boris che poteva starci molto meglio di un cazzotto dato in pieno sul grugno. Invece no, era morto il batterista dei Foo Fighters, quello che aveva dato lustro a una band in crisi, il biondo amico di Dave Grohl che aveva quel tocco à la Bonham. 50 anni, un ragazzo. Alle 4 del mattino, ora italiana, del 25 marzo 2022 i Foo Fighters comunicarono la scomparsa del loro piccolo milite.morì in una stanza dell’hotel Casa Medina di Bogotà dove i Foo Fighters si ...

