Ultime Notizie – Zuccalà | Nanomateriali il futuro dei trasporti marittimi

(Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – “Aerei, navi, veicoli e macchinari militari possono essere esposti alle situazioni climatiche più estreme e a svariati fattori corrosivi: sabbia, neve, ghiaccio, salsedine, umidità. Grazie alle nanotecnologie il trattamento anti-corrosivo già elaborato dal nostro laboratorio permette di proteggere i sistemi della Difesa e della Marina con un trattamento in nano-biossido di silicio in grado di resistere alle temperature più estreme e di proteggere la superficie dalla corrosione, riducendo gli interventi di manutenzione”. A dirlo Sabrina, presidente del laboratorio internazionale 4ward360 durante un incontro a Napoli alla Volaviamare HQ sul ruolo possono svolgere le nanotecnologie e l’innovazione nel progressivo cambio di paradigma. “L’elaborazione di una cantieristica navale 4.0 – prosegue– richiede una corretta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - Tp24it : Pantelleria, 161 sbarchi nelle ultime 24 ore. Saranno trasferiti a Trapani - TuttoASRoma : Pellegrini segnali di rinascita - DomenicoMazzil5 : RT @sole24ore: ?? Per la #CasaBianca, ad oggi la #Cina non ha fornito armi alla #Russia. - Tutto_CalcioNew : #Juventus, il punto sull'attacco: chi resta e chi rischia #tuttocalcionews #calcio -

Secondo i media, il Cremlino si concentrerà sulla difesa dei territori conquistati in previsione di una controffensiva delle forze di Kiev che dovrebbe iniziare a breve. Gli Stati Uniti non hanno ...ARTICOLO PRECEDENTE Luci D'Artista: il comune chiede nuove installazioniZerottonove Luci D'Artista: il comune chiede nuove installazioni 25 Marzo Zerottonove Salerno: De Luca in ...... i numeri di oggi ARTICOLO SUCCESSIVO Salernitana: no a festeggiamenti dello scudetto in città, il comunicato degli UltrasZerottonove Salerno: l'omicidio del 33enne avvenuto con un ...

Yeremi Pino al Napoli, le ultime notizie: Lozano in cambio al Villarreal ilmattino.it

Terzo capitolo della saga Non sposate le mie figlie!, Riunione di famiglia parte dall’anniversario di matrimonio - quarant’anni felici e litigarelli, ad alta quota di ironia – degli eterni ragazzi ...Di serie la X5 è venduta con le sospensioni adattive, in aggiunta potrete andare a integrare l’equipaggiamento con il sistema antirollio elettronico e le quattro ruote sterzanti utili, queste ultime, ...