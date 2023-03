Ultime Notizie Roma del 25-03-2023 ore 19:10 (Di sabato 25 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano per emergenza migranti nel Mediterraneo nuovo record di sbarchi a Lampedusa con oltre duemila profughi in 24 ore sono 267 gli ultimi approdati sull’isola fra la notte l’alba di oggi dopo che sei e sette barchini su quali viaggiavano sono stati soccorsi da 1 mg e dalle motovedette di capitaneria Guardia di Finanza ieri sull’isola ci sono registrati 43 sbarchi con un totale di 1778 persone durante la notte lo NG louise-michel agganciato due imbarcazione alla deriva con a bordo in totale 78 migranti originari di Guinea Burkina Faso Costa d’Avorio e mali esteri comandante delle forze aeree di Svezia Norvegia Finlandia Danimarca hanno firmato una lettera di intenti per creare una difesa aerea Nordica unificata volta a contrastare la crescente minaccia della Russia ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 marzo 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano per emergenza migranti nel Mediterraneo nuovo record di sbarchi a Lampedusa con oltre duemila profughi in 24 ore sono 267 gli ultimi approdati sull’isola fra la notte l’alba di oggi dopo che sei e sette barchini su quali viaggiavano sono stati soccorsi da 1 mg e dalle motovedette di capitaneria Guardia di Finanza ieri sull’isola ci sono registrati 43 sbarchi con un totale di 1778 persone durante la notte lo NG louise-michel agganciato due imbarcazione alla deriva con a bordo in totale 78 migranti originari di Guinea Burkina Faso Costa d’Avorio e mali esteri comandante delle forze aeree di Svezia Norvegia Finlandia Danimarca hanno firmato una lettera di intenti per creare una difesa aerea Nordica unificata volta a contrastare la crescente minaccia della Russia ...

