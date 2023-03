Ultime Notizie Roma del 25-03-2023 ore 16:10 (Di sabato 25 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente le migranti in apertura dopo giorni di tregua sono ripresi a ritmo sostenuto gli sbarchi a Lampedusa e Nell’ultimo giorno si registra un nuovo record 2000 profughi arrivati in 24 ore molti provengono dalla Tunisia una crisi economica e politica fra la notte l’alba di oggi si contano 267 persone soccorse a Borgo di 6 barchini da 2 mg louise-michel e dalle motovedette della capitaneria e Finanza solo ieri che ci sono stati 43 per un totale di 1778 arrivi trovato già anche nel siracusano E in particolar modo ad Augusta non sono Sicilia nelle Ultime 24 ore in Calabria tra Reggio Crotone Roccella sono soccorso in mare Circa 600 persone intanto si cuoce International segnala che sivirga intercettato 17 imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo centrale ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente le migranti in apertura dopo giorni di tregua sono ripresi a ritmo sostenuto gli sbarchi a Lampedusa e Nell’ultimo giorno si registra un nuovo record 2000 profughi arrivati in 24 ore molti provengono dalla Tunisia una crisi economica e politica fra la notte l’alba di oggi si contano 267 persone soccorse a Borgo di 6 barchini da 2 mg louise-michel e dalle motovedette della capitaneria e Finanza solo ieri che ci sono stati 43 per un totale di 1778 arrivi trovato già anche nel siracusano E in particolar modo ad Augusta non sono Sicilia nelle24 ore in Calabria tra Reggio Crotone Roccella sono soccorso in mare Circa 600 persone intanto si cuoce International segnala che sivirga intercettato 17 imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo centrale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Lampedusa, entra in porto un peschereccio con a bordo circa 70-80 migranti soccorsi nelle ultime ore. Intanto dall'… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - AnsaBasilicata : Medico morto a Pescopagano, ampio fronte delle indagini. Interrogatori per ricostruire le ultime ore di vita di Puc… - Kualy2014 : RT @localteamtv: Lampedusa, entra in porto un peschereccio con a bordo circa 70-80 migranti soccorsi nelle ultime ore. Intanto dall'area sa… - Cortez1958 : @LegaSalvini Nelle ultime 36 ore, 44 barchini arrivati sono salpati da Sfax, Tunisia, con a bordo migranti 'clandes… -