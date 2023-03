Ultime Notizie Roma del 25-03-2023 ore 13:10 (Di sabato 25 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ancora bene ritornate d’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio grosso Deutsche Bank è finito sotto tiro dopo l’annuncio di voler rimborsare anticipatamente un Bond subordinato tr2 da un miliardo e mezzo di dollari difficile capire che cosa abbia nervosi tra gli investitori l’estinzione anticipata di un obbligazione rappresenta un segnale di forza e non il contrario di premier Giorgia Meloni ha chiuso il Consiglio Europeo del 23 e 24 Marzo dicendo ti soddisfa ma anche mantenendo il punto sulle questioni cari all’Italia in sintesi un incontro proficuo il faccia a faccia con Macron che ci sono punti di Intesa comuni sui migranti la discussione accelera il momento Del Mes non è ancora arrivato dall’inizio della crisi migratoria nel cuore del mar Mediterraneo tra i temi di cui spesso si è discusso negli ultimi anni ci ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 marzo 2023)dailynews radiogiornale ancora bene ritornate d’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio grosso Deutsche Bank è finito sotto tiro dopo l’annuncio di voler rimborsare anticipatamente un Bond subordinato tr2 da un miliardo e mezzo di dollari difficile capire che cosa abbia nervosi tra gli investitori l’estinzione anticipata di un obbligazione rappresenta un segnale di forza e non il contrario di premier Giorgia Meloni ha chiuso il Consiglio Europeo del 23 e 24 Marzo dicendo ti soddisfa ma anche mantenendo il punto sulle questioni cari all’Italia in sintesi un incontro proficuo il faccia a faccia con Macron che ci sono punti di Intesa comuni sui migranti la discussione accelera il momento Del Mes non è ancora arrivato dall’inizio della crisi migratoria nel cuore del mar Mediterraneo tra i temi di cui spesso si è discusso negli ultimi anni ci ...

