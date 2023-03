Ultime Notizie Roma del 25-03-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 marzo 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il rosso Deutsche Bank è finito sotto tiro dopo l’annuncio di voler rimborsare anticipatamente un Bond subordinato tr2 da un miliardo e mezzo di dollari difficile capire che cosa viene nervoso gli investitori l’estinzione anticipata di un obbligazione rappresenta un segnale di forza e non il contrario di premier Giorgia Meloni ha chiuso il Consiglio Europeo del 23-24 marzo dicendo si soddisfa ma anche mantenendo il punto sulle questioni cari all’Italia in sintesi un incontro proficuo il faccia a faccia con Macron con cui ci sono punti di Intesa sui migranti la discussione accelera il momento Del Mes non è ancora arrivato dall’inizio della crisi migratoria nel cuore del mar Mediterraneo tra i temi di cui spesso si è discusso negli ultimi anni ci sono ...