Ultime Notizie Roma del 25-03-2023 ore 09:10 (Di sabato 25 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale sabato 25 marzo Buongiorno da Francesco Vitale denti riferiscono di una serie di esplosioni sul territorio della regione di Donetsk controllato dalle forze armate ucraine anche a kramatorsk slavianka secondo le informazioni del canale telegram Russo a Crema torte stato attaccato un sito militare ucraino che si troverebbe nell’edificio del Istituto economico e umanitario Giorgia Meloni soddisfatta del Consiglio Europeo dai le conclusioni del Consiglio europeo ha detto il Presidente del Consiglio dei Ministri parlando con i cronisti al termine della sessione sui migranti c’è stato un cambio di passo in presso scorso consiglio Ma adesso è migrazione rimane una priorità degli obiettivi dell’Unione Europea con una verifica dell’implementazione dei risultati nel prossimo Consiglio Europeo Questo dimostra continua me che non si trattava di uno ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 marzo 2023)dailynews radiogiornale sabato 25 marzo Buongiorno da Francesco Vitale denti riferiscono di una serie di esplosioni sul territorio della regione di Donetsk controllato dalle forze armate ucraine anche a kramatorsk slavianka secondo le informazioni del canale telegram Russo a Crema torte stato attaccato un sito militare ucraino che si troverebbe nell’edificio del Istituto economico e umanitario Giorgia Meloni soddisfatta del Consiglio Europeo dai le conclusioni del Consiglio europeo ha detto il Presidente del Consiglio dei Ministri parlando con i cronisti al termine della sessione sui migranti c’è stato un cambio di passo in presso scorso consiglio Ma adesso è migrazione rimane una priorità degli obiettivi dell’Unione Europea con una verifica dell’implementazione dei risultati nel prossimo Consiglio Europeo Questo dimostra continua me che non si trattava di uno ...

