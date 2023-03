Ultime Notizie Roma del 25-03-2023 ore 08:10 (Di sabato 25 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale con una buona giornata da Francesco Vitale la guerra in Ucraina Aggiungi altre 195o giorno l’ONU accusa le forze ucraine e sottolinea anche di aver eseguito decine di esecuzioni sommarie di Prigionieri di guerra durante l’invasione russa dell’Ucraina il difensore civico ucraino portino prove zielinski annuncia che nel paese invaso aprirà l’ufficio di rappresentanza della corte penale internazionale per Kiev esiste il rischio di un guasto di sistemi di raffreddamento della centrale nucleare di zaporizhia questo potrebbe significare un possibile scenario di Fukushima biden attacca membro nato è una a tutti ha detto ancora un abbraccio di migranti nel Mediterraneo 34 profughi provenienti da Paesi dell’Africa subsahariana risultano dispersi dopo che la barca su cui viaggia un è affondato della Tunisia l’ho riferito un portavoce del tribunale di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 marzo 2023)dailynews radiogiornale con una buona giornata da Francesco Vitale la guerra in Ucraina Aggiungi altre 195o giorno l’ONU accusa le forze ucraine e sottolinea anche di aver eseguito decine di esecuzioni sommarie di Prigionieri di guerra durante l’invasione russa dell’Ucraina il difensore civico ucraino portino prove zielinski annuncia che nel paese invaso aprirà l’ufficio di rappresentanza della corte penale internazionale per Kiev esiste il rischio di un guasto di sistemi di raffreddamento della centrale nucleare di zaporizhia questo potrebbe significare un possibile scenario di Fukushima biden attacca membro nato è una a tutti ha detto ancora un abbraccio di migranti nel Mediterraneo 34 profughi provenienti da Paesi dell’Africa subsahariana risultano dispersi dopo che la barca su cui viaggia un è affondato della Tunisia l’ho riferito un portavoce del tribunale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - sole24ore : ?? Per la #CasaBianca, ad oggi la #Cina non ha fornito armi alla #Russia. - Gazzettino : Guerra Ucraina, le ultime notizie. Kiev: occupanti russi lasciano la Crimea. Biden: «Manterremo pressione su Putin» - ViViCentro : 25-27 Marzo 2023 Meteo Napoli e temperature #meteonapoli #previsionimeteo #Napoli #previsioni #temperature #meteo… - Tutto_CalcioNew : #Roma, è fatta per il rinnovo di #Matic: i dettagli #tuttocalcionews #calcio -