Ultime Notizie – rinviato il viaggio in Cina

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 25 marzo 2023) Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva haila Pechino a causa della polmonite. Lo ha annunciato la presidenza in una nota citata dal quotidiano “O Globo”. Ricoverato dal 23 marzo a Brasilia, “nonostante il miglioramento” intervenuto “il servizio medico ha raccomandato che il presidente rinvii ilinfino alla fine dell’infezione virale”. Accompagnato da una delegazione di 240 imprenditori, Lula era atteso da domani a Pechino dove era prevista la firma di una ventina di accordi in tema di commercio, promozione del turismo, ambiente, scienza e tecnologia. In agenda anche l’incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Ilè statoa data da destinarsi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione