Ultime Notizie – Motomondiale 2023 | la sprint a Bagnaia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 25 marzo 2023) La prima garanella storia del circus di MotoGp se l’aggiudica il campione del mondo in carica Pecco, alle sue spalle l’altra Ducati di Jorge Martin. Terza piazza a un ritrovato e sorprendete Marc Marquez su Honda, moto che aveva evidenziato problemi in fase premondiale, ma riportata in gara dal fuoriclasse spagnolo, partito in pole position. Usciti di pista Marini, Bezzecchi e Bastianini, quest’ultimo trasportato al centro medico per accertamenti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione