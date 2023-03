Ultime Notizie – Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: 2mila in 24 ore (Di sabato 25 marzo 2023) Non si fermano gli sbarchi di Migranti a Lampedusa, dove in poco più di 24 ore sono arrivate oltre 2mila persone. L’ultimo sbarco di oltre 260 persone è della notte scorsa. Negli ultimi due giorni sono state decine gli sbarchi. Sono oltre 1.800 i Migranti ospiti dell’hotspot. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 marzo 2023) Non si fermano glidi, dove in poco più di 24 ore sono arrivate oltrepersone. L’ultimo sbarco di oltre 260 persone è della notte scorsa. Negli ultimi due giorni sono state decine gli. Sono oltre 1.800 iospiti dell’hotspot. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - Meteo2_it : Università ed esami online: ecco tutte le ultime notizie. Quando si torna in presenza? - Tutto_CalcioNew : La #Juventus pensa ad Andrea #Berta come nuovo ds ?? #tuttocalcionews #calcio - Mariaconce1982 : @G_Valditara Alla luce delle ultime notizie trapelate tramite sindacati, pare vogliate modificare l'attuale O.M. da… - StaserasolounTG : RT @meteoredit: Le previsioni #meteo per oggi, sabato 25 marzo 2023. ??? Ultime previsioni: -