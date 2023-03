Ultime Notizie – Inflazione, Bonomi: "Politiche Bce ci preoccupano" (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – “Vediamo l’Inflazione in calo” ma “vediamo delle Politiche della Bce che ci preoccupano”. A sottolinearlo è stato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo alla Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio, oggi a Firenze. “Purtroppo – ha detto Bonomi – scontiamo il fatto che noi abbiamo avuto un picco sui costi energetici, ad agosto del 2022, e fino ad agosto di quest’anno le statistiche ci penalizzeranno, quindi ci aspettiamo nell’ultimo quadrimestre dell’anno una discesa dell’Inflazione, comunque intorno al 5-6%”. “Ma di fronte a questa Inflazione vediamo le Politiche della Bce che ci preoccupano” ha indicato Bonomi. “Perché sì, vero, abbiamo vissuto 10 anni di tassi negativi, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – “Vediamo l’in calo” ma “vediamo delledella Bce che ci”. A sottolinearlo è stato il presidente di Confindustria, Carlo, intervenendo alla Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio, oggi a Firenze. “Purtroppo – ha detto– scontiamo il fatto che noi abbiamo avuto un picco sui costi energetici, ad agosto del 2022, e fino ad agosto di quest’anno le statistiche ci penalizzeranno, quindi ci aspettiamo nell’ultimo quadrimestre dell’anno una discesa dell’, comunque intorno al 5-6%”. “Ma di fronte a questavediamo ledella Bce che ci” ha indicato. “Perché sì, vero, abbiamo vissuto 10 anni di tassi negativi, ...

