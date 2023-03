Ultime Notizie – genitori condannati dopo 14 anni (Di sabato 25 marzo 2023) Adottato nel 2007 a 10 anni da una famiglia residente nel cremonese, viene abbandonato dopo appena 5 giorni dai genitori che ora sono stati condannati. E’ la storia – raccontata dalla stampa locale – di un brasiliano che oggi ha 26 anni. “La sua vita è ricominciata in carcere, a Modena, dove era finito per piccoli reati, furtarelli. Lì ha conosciuto l’avvocato Gianluca Barbiero – si legge – e ha trovato il coraggio di denunciare i genitori adottivi e di farli condannare dal giudice di Cremona Giulia Masci a 3 mesi di reclusione per avergli fatto mancare i mezzi di sussistenza e per essersi sottratti agli obblighi di assistenza e ha stabilito anche una provvisionale di 10mila euro”. La sentenza emessa il 10 gennaio del 2019 ed è stata confermata dalla Corte d’Appello di Brescia il 24 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 marzo 2023) Adottato nel 2007 a 10da una famiglia residente nel cremonese, viene abbandonatoappena 5 giorni daiche ora sono stati. E’ la storia – raccontata dalla stampa locale – di un brasiliano che oggi ha 26. “La sua vita è ricominciata in carcere, a Modena, dove era finito per piccoli reati, furtarelli. Lì ha conosciuto l’avvocato Gianluca Barbiero – si legge – e ha trovato il coraggio di denunciare iadottivi e di farli condannare dal giudice di Cremona Giulia Masci a 3 mesi di reclusione per avergli fatto mancare i mezzi di sussistenza e per essersi sottratti agli obblighi di assistenza e ha stabilito anche una provvisionale di 10mila euro”. La sentenza emessa il 10 gennaio del 2019 ed è stata confermata dalla Corte d’Appello di Brescia il 24 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - Tutto_CalcioNew : Calciomercato #Roma, idea #Cuadrado a parametro zero #tuttocalcionews #calcio - Meteo2_it : Università ed esami online: ecco tutte le ultime notizie. Quando si torna in presenza? - Tutto_CalcioNew : La #Juventus pensa ad Andrea #Berta come nuovo ds ?? #tuttocalcionews #calcio - Mariaconce1982 : @G_Valditara Alla luce delle ultime notizie trapelate tramite sindacati, pare vogliate modificare l'attuale O.M. da… -