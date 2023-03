Ultime Notizie – “Diamo voce agli scienziati che non vengono ascoltati” (Di sabato 25 marzo 2023) “Pro Vita e Famiglia ha organizzato questo convegno per dare voce agli scienziati che vengono sistematicamente censurati dai media mainstream e dalla politica. Loro chiedono – scientificamente, oggettivamente e dati alla mano – un confronto sulle cause e le conseguenze del riscaldamento globale”. Così Francesca Romana Poleggi, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia, intervenendo in occasione della conferenza stampa “Custodire l’ambiente custodendo l’uomo – perché le bugie ambientaliste radicali minacciano la vita umana sulla terra”, organizzato da Pro Vita & Famiglia e La Nuova Bussola Quotidiana a Milano. “Gli scienziati che prendono parte al nostro convegno – ha continuato Poleggi – sono membri dell’associazione internazionale Clintel, secondo la quale i dati forniti dal gruppo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 marzo 2023) “Pro Vita e Famiglia ha organizzato questo convegno per darechesistematicamente censurati dai media mainstream e dalla politica. Loro chiedono – scientificamente, oggettivamente e dati alla mano – un confronto sulle cause e le conseguenze del riscaldamento globale”. Così Francesca Romana Poleggi, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia, intervenendo in occasione della conferenza stampa “Custodire l’ambiente custodendo l’uomo – perché le bugie ambientaliste radicali minacciano la vita umana sulla terra”, organizzato da Pro Vita & Famiglia e La Nuova Bussola Quotidiana a Milano. “Gliche prendono parte al nostro convegno – ha continuato Poleggi – sono membri dell’associazione internazionale Clintel, secondo la quale i dati forniti dal gruppo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - GeometraTorresi : SUPERBONUS 110 ultime notizie: la detrazione in 10 anni negli emendamenti al DL 11/2023 - bizcommunityit : Ucraina, ultime notizie. Paesi nordici verso difesa aerea congiunta dalla Russia - aude_ita : RT @localteamtv: Lampedusa, entra in porto un peschereccio con a bordo circa 70-80 migranti soccorsi nelle ultime ore. Intanto dall'area sa… - gatta_pantera : RT @localteamtv: Lampedusa, entra in porto un peschereccio con a bordo circa 70-80 migranti soccorsi nelle ultime ore. Intanto dall'area sa… -