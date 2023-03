Ultime Notizie – “Brescia e Bergamo possono crescere insieme”

(Di sabato 25 marzo 2023) “e devonosecondo un paradigma che non abbiamo mai declinato fino in fondo. Questo gate lo dimostra. Possiamo dialogare, scherzare e fare esperienze”. Così Emilio Del Bono, sindaco di, a margine della conferenza stampa che ha presentato l’installazione TheGate2023. Una struttura, di cui Bper è main sponsor, che rappresenta il progetto diCapitale italiana della Cultura 2023. Si tratta di due portali immersivi che uniranno le due città permettendo un’interazione diretta e proponendo un’innovativa esperienza a tutti coloro che li attraverseranno. “Sono due portali e un’unica emozione – spiega ancora –ni e bergamaschi potranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Lampedusa, entra in porto un peschereccio con a bordo circa 70-80 migranti soccorsi nelle ultime ore. Intanto dall'… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - Milannews24_com : Ultimissime #MILAN LIVE ?? Le ultime notizie sul mondo rossonero ???? - Siluratore : @jacopo_iacoboni Peccato che dalle ultime notizie l'esercito ucraino conta 1.500 unità. Sono scappati tutti in #Russia? - CorriereCitta : Minacciava di morte la moglie e la picchiava, arrestato il marito ad Anzio -

Tema, quest'ultimo, che ha spinto ANCMA nelleinterlocuzioni con il Governo a considerare, ... Per tutte ledi macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma ...Ecco le sue parole: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleArrivano le ultimissimedi calciomercato Juventus con Milinkovic Savic che è in cima alla lista degli obiettivi. L'affare è possibile per un motivo, ecco la verità. Nuove indiscrezioni riguardo il grande colpo per la ...

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: da Osimhen a Kim Min-Jae, ecco i prezzi dei big sul mercato ilmattino.it

Rientro Raspadori, c’è la data: ecco gli ultimi aggiornamenti I numeri di Raspadori sono stati positivi fin qui: un gol in campionato (pesante poiché arrivato allo scadere con lo Spezia) più altri ...Calciomercato, il Napoli tiene gli occhi puntati su Beto: attenzione all’uscita di Simeone che può finire al Milan Negli ultimi mesi, il nome di Norberto Beto è stato accostato sempre più con ...