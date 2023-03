Ultime Notizie – Boxe, Irma Testa oro ai Mondiali di Nuova Delhi (Di sabato 25 marzo 2023) L’Italia Boxing Team chiude il Mondiale femminile 2023, svoltosi in quel della K.D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi, con un oro e un argento. L’oro nei 57 kg arriva grazie a una fantascientifica Irma Testa, che s’impone con un netto 5-0 sulla kazaka Ibragimova. L’argento è opera della 52 Kg Sirine Charaabi che, dopo un ottimo percorso iridato, cede in finale alla fortissima cinese Wu. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 marzo 2023) L’Italia Boxing Team chiude il Mondiale femminile 2023, svoltosi in quel della K.D. Jadhav Indoor Hall di, con un oro e un argento. L’oro nei 57 kg arriva grazie a una fantascientifica, che s’impone con un netto 5-0 sulla kazaka Ibragimova. L’argento è opera della 52 Kg Sirine Charaabi che, dopo un ottimo percorso iridato, cede in finale alla fortissima cinese Wu. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

