Ultime Notizie – Auto benzina e diesel oltre il 2035, c’è l’accordo Germania-Ue (Di sabato 25 marzo 2023) Un accordo fra il governo tedesco e la Commissione europea è stato raggiunto nella disputa sul bando alla produzione di nuovi veicoli con motori a combustione dal 2035. Lo ha annunciato il vice Presidente della Commissione, Frans Timmermans. “Abbiamo raggiunto un accordo con la Germania sul futuro impiego degli efuel (i carburanti di origine sintetica, ndr) nelle Auto. Ora lavoreremo per introdurre standard di emissioni di Co2 nelle regolamentazioni delle Auto da adottare il prima possibile”, ha affermato. “Lavoreremo sull’adozione del regolamento sulle emissioni il prima possibile e la Commissione – ha sottolineato Timmermans – seguirà rapidamente con i passi giuridici necessari ad applicare il considerando 11” del regolamento, che riguarda proprio i combustibili sintetici, conclude. In sostanza, ha spiegato il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 marzo 2023) Un accordo fra il governo tedesco e la Commissione europea è stato raggiunto nella disputa sul bando alla produzione di nuovi veicoli con motori a combustione dal. Lo ha annunciato il vice Presidente della Commissione, Frans Timmermans. “Abbiamo raggiunto un accordo con lasul futuro impiego degli efuel (i carburanti di origine sintetica, ndr) nelle. Ora lavoreremo per introdurre standard di emissioni di Co2 nelle regolamentazioni delleda adottare il prima possibile”, ha affermato. “Lavoreremo sull’adozione del regolamento sulle emissioni il prima possibile e la Commissione – ha sottolineato Timmermans – seguirà rapidamente con i passi giuridici necessari ad applicare il considerando 11” del regolamento, che riguarda proprio i combustibili sintetici, conclude. In sostanza, ha spiegato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - milansette : MERCATO MILAN E TOP NEWS - Le parole di Thiaw, il derby per Retegui - Tutto_CalcioNew : #Fiorentina, infortunio in amichevole per #Sirigu: lascia lo stadio in ambulanza #tuttocalcionews #calcio - bizcommunityit : IBA in difficoltà, giudici di gara con il CIO. Espulso l'arbitro della ... #CIO - EmilianoSterza : @Andrea_Lenzi_ @coppini_jacopo @ZanAlessandro Ma le leggi le ultime notizie o il cervello ti si è bloccato causa va… -