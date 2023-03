Ultima tappa nel deserto per “Quelle brave ragazze”: emozioni e amicizia (Di sabato 25 marzo 2023) Una straordinaria avventura inizia a Montecarlo, attraversa la Provenza e si conclude in Marocco, culminando nel deserto. Tre amiche intraprendono un viaggio ricco di scoperte, impegno e risate, stringendo un legame indissolubile. La dodicesima e Ultima sfida li attende prima di tornare in Italia. Questo emozionante viaggio sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW domenica 26 marzo. Nell’ultimo episodio di questo affascinante show, Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito, le tre protagoniste, si cimentano in una serie di missioni, partendo dalla città di Marrakech. La prima sfida consiste nello shopping nei suq, un’esperienza che le coinvolgerà e le divertirà moltissimo. Quelle brave ragazze, il viaggio di Mara, Sandra e Marisa prosegue verso Marrakech https://t.co/WwsRZIoTtJ — ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 25 marzo 2023) Una straordinaria avventura inizia a Montecarlo, attraversa la Provenza e si conclude in Marocco, culminando nel. Tre amiche intraprendono un viaggio ricco di scoperte, impegno e risate, stringendo un legame indissolubile. La dodicesima esfida li attende prima di tornare in Italia. Questo emozionante viaggio sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW domenica 26 marzo. Nell’ultimo episodio di questo affascinante show, Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito, le tre protagoniste, si cimentano in una serie di missioni, partendo dalla città di Marrakech. La prima sfida consiste nello shopping nei suq, un’esperienza che le coinvolgerà e le divertirà moltissimo., il viaggio di Mara, Sandra e Marisa prosegue verso Marrakech https://t.co/WwsRZIoTtJ — ...

