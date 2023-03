Ue, intesa raggiunta con la Germania sullo stop alle auto inquinanti: l’Italia resta a mani vuote (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo qualche settimana di stallo, il nuovo regolamento europeo sulle auto sembra destinato a diventare realtà. Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha annunciato oggi su Twitter di aver raggiunto un accordo con la Germania sullo stop, a partire dal 2035, alla vendita di nuove auto a benzina e diesel. Salvo ulteriori sorprese, questa intesa dovrebbe portare al via libera definitivo alla riforma già la prossima settimana. Allo stesso tempo, la trattativa tra Bruxelles e Berlino lascia a mani vuote il governo italiano e gli altri Paesi scettici, che dovranno rassegnarsi di fronte all’approvazione del nuovo testo definitivo della riforma. «La legge secondo cui il 100% delle auto vendute dopo il ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Dopo qualche settimana di stallo, il nuovo regolamento europeo sullesembra destinato a diventare realtà. Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha annunciato oggi su Twitter di aver raggiunto un accordo con la, a partire dal 2035, alla vendita di nuovea benzina e diesel. Salvo ulteriori sorprese, questadovrebbe portare al via libera definitivo alla riforma già la prossima settimana. Allo stesso tempo, la trattativa tra Bruxelles e Berlino lascia ail governo italiano e gli altri Paesi scettici, che dovranno rassegnarsi di fronte all’approvazione del nuovo testo definitivo della riforma. «La legge secondo cui il 100% dellevendute dopo il ...

