Ucraina, Zelensky: "Non possiamo lanciare controffensiva, nostre armi insufficienti" (Di sabato 25 marzo 2023) Le forze armate non possono ancora lanciare una controffensiva al fronte. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al quotidiano giapponese The Yomiuri Shimbun. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023) Le forze armate non possono ancoraunaal fronte. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrin un'intervista al quotidiano giapponese The Yomiuri Shimbun. Il ...

