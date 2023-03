Ucraina, Zelensky: "Da Cina ancora nessuna proposta su colloqui pace" (Di sabato 25 marzo 2023) ancora non è pervenuta alcuna proposta su colloqui di pace da parte della Cina . Così, al quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, che ha aggiunto di aver ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 marzo 2023)non è pervenuta alcunasudida parte della. Così, al quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun, il presidente dell'Volodymyr, che ha aggiunto di aver ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Una giornata all’ambasciata ucraina. La resistenza di Kyiv contro la propaganda russa e il populismo italiano. I di… - Agenzia_Ansa : 'Mosca ridimensiona i piani per l'offensiva di primavera'. Bloomberg cita fonti anonime, il Cremlino cerca di arruo… - Linkiesta : Come l’ambasciata ucraina in Italia resiste alla propaganda russa (e bipopulista) C’è tanto lavoro da fare per i d… - infoitestero : Ucraina, Zelensky: 'Da Cina ancora nessuna proposta su colloqui pace' - ML14130444 : RT @ProgettoLepanto: ??TANTI SOLDI PER ZELENSKY Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha concordato con le autorità ucraine un pacchetto d… -