Ucraina: Zelensky, 'da Cina ancora nessuna proposta su colloqui di pace' (Di sabato 25 marzo 2023) Tokyo, 25 mar. (Adnkronos) - ancora non è pervenuta alcuna proposta su colloqui di pace da parte della Cina. Lo ha detto al quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, che ha aggiunto di aver chiesto la cooperazione di Pechino per un piano di pace in 10 punti proposto dalla parte Ucraina e lo svolgimento di un incontro al vertice. Nella sua intervista, Zelensky ha espresso scetticismo sulla proposta in 12 punti della Cina che chiede un cessate il fuoco e negoziati di pace tra Russia e Ucraina, affermando che "il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale" deve venire prima di tutto. “Non ho ricevuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Tokyo, 25 mar. (Adnkronos) -non è pervenuta alcunasudida parte della. Lo ha detto al quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun il presidente dell'Volodymyr, che ha aggiunto di aver chiesto la cooperazione di Pechino per un piano diin 10 punti proposto dalla partee lo svolgimento di un incontro al vertice. Nella sua intervista,ha espresso scetticismo sullain 12 punti dellache chiede un cessate il fuoco e negoziati ditra Russia e, affermando che "il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale" deve venire prima di tutto. “Non ho ricevuto ...

