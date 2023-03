Ucraina, ultime notizie. Paesi nordici verso difesa aerea congiunta dalla Russia (Di sabato 25 marzo 2023) Lettera di intenti firmata dai comandanti delle forze aeree di Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca per creare una difesa aerea nordica unificata a contrasto della crescente minaccia della Russia. Intanto, il Cremlino ridimensiona i piani per un’ulteriore offensiva in Ucraina di primavera, si concentrerà sulla difesa dei territori conquistati in previsione di una controffensiva di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky afferma che la Cina non si è proposta a Kiev come mediatore nel conflitto, e aggiunge di voler parlare con Pechino Leggi su ilsole24ore (Di sabato 25 marzo 2023) Lettera di intenti firmata dai comandanti delle forze aeree di Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca per creare unanordica unificata a contrasto della crescente minaccia della. Intanto, il Cremlino ridimensiona i piani per un’ulteriore offensiva indi primavera, si concentrerà sulladei territori conquistati in previsione di una controffensiva di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky afferma che la Cina non si è proposta a Kiev come mediatore nel conflitto, e aggiunge di voler parlare con Pechino

