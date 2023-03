Ucraina, Travaglio sul Nove: “Posizioni della Lega sulla guerra? Le parole non bastano: smettano di votare per l’invio di armi” (Di sabato 25 marzo 2023) “Le Posizioni della Lega sulla guerra? Vedono i sondaggi e dovendo fare i conti con il consenso, non possono legiferare a lungo contro l’opinione pubblica e contro i loro elettori”. Così Marco Travaglio, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi ha commentato le parole del leghista Massimiliano Romeo che, al Senato, ha espresso “forte preoccupazione per l’escalation militare in Ucraina” che potrebbe portare a un incidente dal quale non si fa più ritorno. “Mi auguro che il discorso di puro buon senso, che ha fatto Romeo, un giorno si tramuti in qualcosa di diverso dal votare pedissequamente quello che ordinano la Meloni e Crosetto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) “Le? Vedono i sondaggi e dovendo fare i conti con il consenso, non possono legiferare a lungo contro l’opinione pubblica e contro i loro elettori”. Così Marco, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi ha commentato ledel leghista Massimiliano Romeo che, al Senato, ha espresso “forte preoccupazione per l’escalation militare in” che potrebbe portare a un incidente dal quale non si fa più ritorno. “Mi auguro che il discorso di puro buon senso, che ha fatto Romeo, un giorno si tramuti in qualcosa di diverso dalpedissequamente quello che ordinano la Meloni e Crosetto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Travaglio: “Noi stiamo tenendo artificialmente in piedi un paese FALLITO e in più gli mandiamo armi contribuendo al… - GiovaQuez : Travaglio: “L’invasione è stata fatta per impedire che l’Ucraina entrasse nella NATO e che la Russia si trovasse co… - Simone_978_ : Mandato di arresto per #putin della Corte Penale Internazionale de L’Aja, la domanda è perché non viene riconosciut… - ilfattovideo : Ucraina, Travaglio sul Nove: “Posizioni della Lega sulla guerra? Le parole non bastano: smettano di votare per l’in… - Stefanoeltorito : @francotaratufo2 Travaglio non è filoputiniano, ma il suo antiamericanismo (anche giustificato a volte) ha fatto si… -