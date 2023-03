Ucraina-Russia, Putin: “Armi nucleari tattiche in Bielorussia” (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – La Russia dispiegherà Armi nucleari tattiche in BieloRussia. Lo ha annunciato il presidente Vladimir Putin, secondo cui si tratta di una risposta al Regno Unito per l’invio di proiettili all’uranio impoverito all’Ucraina. In BieloRussia saranno dispiegati dieci aerei che possono portare Armi nucleari tattiche. “Con il presidente Aleksander Lukashenko abbiamo concordato che dispiegheremo Armi nucleati tattiche in BieloRussia senza violare il regime di non proliferazione”, ha annunciato il leader del Cremlino. “La Russia risponderà all’uso di munizioni all’uranio impoverito. Mosca ha molte di queste ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Ladispiegheràin Bielo. Lo ha annunciato il presidente Vladimir, secondo cui si tratta di una risposta al Regno Unito per l’invio di proiettili all’uranio impoverito all’. In Bielosaranno dispiegati dieci aerei che possono portare. “Con il presidente Aleksander Lukashenko abbiamo concordato che dispiegheremonucleatiin Bielosenza violare il regime di non proliferazione”, ha annunciato il leader del Cremlino. “Larisponderà all’uso di munizioni all’uranio impoverito. Mosca ha molte di queste ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Una pace giusta in Ucraina parte dall’uscita della Russia dai territori occupati nel 2022 per poi discutere degli… - Pontifex_it : Oggi il pensiero va al 25 marzo dello scorso anno, quando in unione con tutti i vescovi si sono consacrate la Chies… - Giorgiolaporta : 400 soldati italiani morti e 7600 ammalati di #cancro a causa dell’#UranioImpoverito. Siamo dalla stessa parte di c… - GaetanoBellino : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina L'invasione russa dell'Ucraina ha chiarito agli USA come non avessero scorte sufficienti per una grande g… - caput_mundi666 : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina Il secondo esercito del mondo signore e signori. -