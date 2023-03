Ucraina-Russia, Erdogan a Putin: “Negoziati e stop subito a guerra” (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – “Cessazione immediata del conflitto tra Russia e Ucraina attraverso i Negoziati”. E’ quanto ha chiesto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Vladimir Putin nel colloquio telefonico avuto oggi con il capo del Cremlino. Erdogan ha ribadito la necessità di fermare subito la guerra insistendo con Putin sull'”importanza che la Turchia attribuisce alla cessazione immediata attraverso i Negoziati “. Il colloquio telefonico è stato anche l’occasione per i due leader per parlare “dei passi per rafforzare le relazioni Turchia-Russia”. Secondo Erdogan, ha fatto sapere la Direzione per la comunicazione della presidenza turca, i due Paesi “potrebbero fare ulteriori passi ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – “Cessazione immediata del conflitto traattraverso i”. E’ quanto ha chiesto il presidente turco Recep Tayyipa Vladimirnel colloquio telefonico avuto oggi con il capo del Cremlino.ha ribadito la necessità di fermarelainsistendo consull'”importanza che la Turchia attribuisce alla cessazione immediata attraverso i“. Il colloquio telefonico è stato anche l’occasione per i due leader per parlare “dei passi per rafforzare le relazioni Turchia-”. Secondo, ha fatto sapere la Direzione per la comunicazione della presidenza turca, i due Paesi “potrebbero fare ulteriori passi ...

