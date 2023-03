Ucraina, non sono bellicista se penso che la pace si raggiunga solo se Putin si ritira (Di sabato 25 marzo 2023) Dal 24 febbraio del 2022 ad oggi penso, senza soluzione di continuità, che sostenere l’Ucraina anche militarmente sia stata e continui ad essere la scelta obbligata per garantire l’esistenza di un paese sovrano invaso da una potenza enormemente superiore demograficamente e militarmente. Tanto più, e non mi sembra un dettaglio irrilevante, che la popolazione Ucraina è stata ed è determinata a resistere. Il suo presidente, da comico e leader fino a quel giorno non particolarmente credibile nel realizzare gli obiettivi di democratizzazione e lotta alla corruzione che si era proposto, è rimasto a presidio del suo paese e ha comunicato ogni giorno all’Europa e all’Occidente, a cui sente di appartenere, la necessità di potersi difendere. So che questa premessa “ebete”, come purtroppo è stata definita anche da Barbara Spinelli, ma rispettosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Dal 24 febbraio del 2022 ad oggi, senza soluzione di continuità, che sostenere l’anche militarmente sia stata e continui ad essere la scelta obbligata per garantire l’esistenza di un paese sovrano invaso da una potenza enormemente superiore demograficamente e militarmente. Tanto più, e non mi sembra un dettaglio irrilevante, che la popolazioneè stata ed è determinata a resistere. Il suo presidente, da comico e leader fino a quel giorno non particolarmente credibile nel realizzare gli obiettivi di democratizzazione e lotta alla corruzione che si era proposto, è rimasto a presidio del suo paese e ha comunicato ogni giorno all’Europa e all’Occidente, a cui sente di appartenere, la necessità di potersi difendere. So che questa premessa “ebete”, come purtroppo è stata definita anche da Barbara Spinelli, ma rispettosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????????? L'UCRAINA E I NOSTRI INVII DI ARMI Vi consiglio di ascoltare questo estratto dell'audizione del Capo di Stat… - GiovaQuez : Parsi: “I russi stanno usando di tutto in maniera barbarica in Ucraina, ora utilizzano la scusa dell’uranio per inv… - Pontifex_it : Oggi il pensiero va al 25 marzo dello scorso anno, quando in unione con tutti i vescovi si sono consacrate la Chies… - Leonard6031 : RT @Leonard6031: Se metti in dubbio i vaccini anticovid, anche se non sono vaccini ti danno del novax. Se non appoggi le sanzioni alla Russ… - naladrof53 : RT @Yoda15271485: 'Il primo #decreto per l'invio di #armi all'#Ucraina l'ha firmato #Conte'. L'ha detto #Sallusti ad #AccordiEDisaccordi. C… -