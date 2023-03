Ucraina | il “diktat” di Erdogan a Putin | “Negoziati subito e stop immediato alla guerra”

(Di sabato 25 marzo 2023) Mosca – “Cessazione immediata del conflitto tra Russia eattraverso i”. E’ quanto ha chiesto il presidente turco Recep Tayyipa Vladimirnel colloquio telefonico avuto oggi con il capo del Cremlino.ha ribadito la necessità di fermarelainsistendo consull'”importanza che la Turchia attribuiscecessazione immediata attraverso i“. Il colloquio telefonico è stato anche l’occasione per i due leader per parlare “dei passi per rafforzare le relazioni Turchia-Russia”. Secondo, ha fatto sapere la Direzione per la comunicazione della presidenza turca, i due Paesi “potrebbero fare ulteriori passi sulla base della cooperazione ...

Gli Usa ordinano all’Ucraina di respingere a priori qualsiasi piano di pace cinese, facendo pensare di non volere davvero il cessate il fuoco ...Biden e la diplomazia Usa si mobilitano e si mettono intensamente al lavoro per demolire sul nascere il tentativo di mediazione cinese. Impongono a tutti i paesi Nato di respingere ogni ipotesi di neg ...