Ucraina: fondatore Wagner, 'graziati 5.000 ex criminali arruolati nel gruppo' (Di sabato 25 marzo 2023) Mosca, 25 mar. (Adnkronos) - Più di 5.000 ex criminali sono stati graziati dopo aver concluso il loro periodo di arruolamento nel gruppo mercenario russo Wagner contro l'Ucraina. Lo ha riferito il fondatore di Wagner Yevgeny Prigozhin. "Al momento, più di 5.000 persone sono state rilasciate, avendo ricevuto la grazia dopo aver completato i loro contratti con Wagner", ha detto Prigozhin in un audio pubblicato su Telegram. Lo 'chef di Putin', come il fondatore di Wagner è chiamato per le sue attività nella ristorazione, ha aggiunto che solo lo 0,31% di coloro che sono stati graziati dopo aver prestato servizio nel gruppo Wagner ha commesso un crimine, una cifra, secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Mosca, 25 mar. (Adnkronos) - Più di 5.000 exsono statidopo aver concluso il loro periodo di arruolamento nelmercenario russocontro l'. Lo ha riferito ildiYevgeny Prigozhin. "Al momento, più di 5.000 persone sono state rilasciate, avendo ricevuto la grazia dopo aver completato i loro contratti con", ha detto Prigozhin in un audio pubblicato su Telegram. Lo 'chef di Putin', come ildiè chiamato per le sue attività nella ristorazione, ha aggiunto che solo lo 0,31% di coloro che sono statidopo aver prestato servizio nelha commesso un crimine, una cifra, secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Ucraina: fondatore Wagner, 'graziati 5.000 ex criminali arruolati nel gruppo' - - giovamartinelli : Oltre 5 mila ex detenuti sono stati graziati dopo aver terminato il loro contratto per combattere in Ucraina come m… - ultimenotizie : Oltre 5 mila ex detenuti sono stati graziati dopo aver terminato il loro contratto per combattere in #Ucraina come… - LuigiaFio : RT @AuxiliumCoop: L’ #Italia gioca per la #PACE @ChiorazzoAngelo fondatore di #coopAuxilium @padrenzo dei frati conventuali @Marco_europa p… - ChiorazzoAngelo : RT @AuxiliumCoop: L’ #Italia gioca per la #PACE @ChiorazzoAngelo fondatore di #coopAuxilium @padrenzo dei frati conventuali @Marco_europa p… -