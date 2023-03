Tv Talk | puntata oggi | 25 marzo 2023

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 25 marzo 2023), sabato 25, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3, ospiti 25Lasi apre su una tendenza sempre più diffusa tra social network e televisione: i furti in metropolitana che, ripresi dai cellulari e rilanciati, rischiano di generare veri e propri “processi mediatici”. Con Giuseppe Brindisi di Zona Bianca, Elisabetta Margonari del Tg3, Massimo Cirri di Radio2 e Maria Volpe del Corriere della Sera, poi, spazio al caso della settimana su gestazione per altri e omogenitorialità, in un ...