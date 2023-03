Tuttosport – il poliziotto Casciaro gli ruba il record di anzianità

(Di sabato 25 marzo 2023) 2023-03-25 17:06:19 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: La serata di Ibrahimovic con la Svezia è stata colma di emozioni discordanti. L’attaccante ha ritrovato la Nazionale dopo un anno e contro il Belgio ha avuto nuovamente l’onore di difenderne i colori. Il risultato certamente è da dimenticare, così come gli ultimi minuti dal suo ingresso in campo. Ma non per la prestazione, per unprima raggiunto e poi perso. Il ct Andersson lo ha inserito al 73? al posto di Isak. L’attaccante è diventato così il più anziano (41 anni 5 mesi e 21 giorni) a disputare una partita di qualificazione di un Europeo, superando il primato di Dino Zoff. Gioia però che è durata soltanto pochi minuti. Per “colpa” di chi? Di Gibilterra. Precisamente di Lee, solo quattro giorni più grande di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Beffa #Ibrahimovic ?? Il poliziotto #Casciaro gli ruba il record - Luxgraph : Ibra, che beffa: il poliziotto Casciaro gli ruba il record di anzianità -

Agli altri condomini invece è andata bene : per loro la sentenza di assoluzione è stata confermata perché nessundi quartiere aveva trasmesso i loro whatsapp e quindi non c'erano le prove ...Agli altri condomini invece è andata bene : per loro la sentenza di assoluzione è stata confermata perché nessundi quartiere aveva trasmesso i loro whatsapp e quindi non c'erano le prove ...

Ibra, che beffa: il poliziotto Casciaro gli ruba il record di anzianità Tuttosport

In patria è conosciuto, anche fuori dal campo. Nella vita di tutti i giorni fa il poliziotto, è una tradizione di famiglia. Pallone e distintivo, proprio come i suoi fratelli. RyanCasciaro è stato il ...Campionati Italiani Assoluti e Giovani: Casse terzo nella Discesa per il titolo assoluto. Bernardi e Abbruzzese primo e secondo dei Giovani, nel giorno in cui Marsaglia conclude la carriera. Sara Alle ...