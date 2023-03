Tutti contro Bagnaia, il paradosso della MotoGp: una griglia di campioni e il rischio di sembrare un campionato mono-marca (Di sabato 25 marzo 2023) Talento ovunque, Ducati davanti. Guardando la griglia di partenza della MotoGp 2023 non si trova nemmeno un pilota di medio livello. Tutti forti, alcuni fortissimi: sotto le tute e i caschi si nascondono la bellezza di 24 titoli mondiali, con 13 piloti su 22 che almeno una volta in carriera sono stati chiamati “campione del mondo”. È il fascino della MotoGp, il tratto distintivo che ancora marca la distanza con la Formula 1: Tutti partono per vincere, Tutti ne hanno le capacità. Con un pericolo all’orizzonte, che invece è tremendamente simile a quello che distrugge la competizione in F1: se molti piloti partono alla pari, la moto che guidano fa sempre di più la differenza. Una in particolare, la Rossa di Borgo Panigale: Ducati ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Talento ovunque, Ducati davanti. Guardando ladi partenza2023 non si trova nemmeno un pilota di medio livello.forti, alcuni fortissimi: sotto le tute e i caschi si nascondono la bellezza di 24 titoli mondiali, con 13 piloti su 22 che almeno una volta in carriera sono stati chiamati “campione del mondo”. È il fascino, il tratto distintivo che ancorala distanza con la Formula 1:partono per vincere,ne hanno le capacità. Con un pericolo all’orizzonte, che invece è tremendamente simile a quello che distrugge la competizione in F1: se molti piloti partono alla pari, la moto che guidano fa sempre di più la differenza. Una in particolare, la Rossa di Borgo Panigale: Ducati ha ...

